Олимпийский чемпион Немов призвал поддержать Валиеву

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов призвал поддержать фигуристку Камилу Валиеву, передает RT.

«Наша с вами задача в том, чтобы поддержать Валиеву. Всегда была борьба. Мы конкурентоспособные, мы сильные. Соперники ждут, пока мы за какую-то линию зайдем, где-то упадем, ошибемся», — сказал Немов.

Скандал вокруг сомнительного допинг-теста у российских фигуристов разразился утром 9 февраля. По неподтвержденной информации в пробе Валиевой был найден препарат триметазидин, защищающий сердце и мозг во время интенсивных нагрузок.

Позже пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина заявила, что Валиева не отстранена от участия в Играх.

Короткая программа у женщин состоится 15 февраля. Помимо Валиевой сборную России будут представлять Александра Трусова и Анна Щербакова.

Ранее блогер Василий Уткин поделился мнением о скандале с российской фигуристкой Камилой Валиевой.