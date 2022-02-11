Уткин о ситуации с Валиевой: возникает ощущение колоссального обмана

Блогер Василий Уткин поделился мнением о скандале с российской фигуристкой Камилой Валиевой.

«Сейчас я болею за нашего спортсмена. Потом, как выяснится, он чем-то там накидался. Ну вот во имя чего были все эти мои собственные эмоции? Возникает ощущение колоссального обмана», — сказал Уткин на своем YouTube-канале.

Скандал вокруг сомнительного допинг-теста у российских фигуристов разразился утром 9 февраля. По неподтвержденной информации в пробе Валиевой был найден препарат триметазидин, защищающий сердце и мозг во время интенсивных нагрузок.

Позже пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина заявила, что Валиева не отстранена от участия в Играх.

Короткая программа у женщин состоится 15 февраля. Помимо Валиевой сборную России будут представлять Александра Трусова и Анна Щербакова.

Ранее Мария Касумова, бывший тренер российской фигуристки Камилы Валиевой, прокомментировала информацию о сомнительном допинг-тесте спортсменки на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.