Россия уступает трем странам в общем медальном зачете Игр-2022

Сборная России на Олимпийских играх – 2022 в Пекине после седьмого дня соревнований опустилась на четвертую строчку в общем медальном зачете по количеству завоеванных наград.

10 февраля российские спортсмены остались без медалей — это произошло впервые на нынешних Играх.

Всего в активе отечественных спортсменов 11 наград: 2 золотые, 3 серебряные и 6 бронзовых. Первое место в списке занимает Австрия, на счету которой 13 медалей (4-5-4). Вторую строчку занимает сборная Норвегии с 12 медалями (5-3-4). Замыкает стройку лидеров — Канада, имеющая в копилке также 12 наград (1-4-7).

На Олимпийских играх будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Соревнования завершатся 20 февраля.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Международное агентство допинг-тестирования (ITA) на своем официальном сайте сообщило, что на Олимпиаде-2022 зафиксирована первая положительная допинг-проба.