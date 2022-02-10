Губерниев назвал двух главных фаворитов мужской лыжной гонки с раздельным стартом

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от мужской лыжной гонки с раздельным стартом на 15 километров.

«Главная дуэль гонки с раздельным стартом — Большунов против Нисканена. Все остальные — темные лошадки, в том числе и Клебо. Норвежец, мягко говоря, не фаворит», — приводит слова телеведущего «Чемпионат.com».

Гонка состоится 11 февраля. Начало в 10:00 по московскому времени.

Напомним, что Большунов одержал победу в скиатлоне. Второе место занял еще один россиянин Денис Спицов. Тройку призеров замкнул финн Иво Нисканен.

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо взял золото в спринте. Большунов в этой гонке участие не принимал.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что директор Росгвардии Виктор Золотов подписал приказ о присвоении звания капитана российским лыжникам Александру Большунову и Денису Спицову.