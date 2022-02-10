Журова ответила американскому журналисту на слова о Валиевой

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Государственной думы РФ Светлана Журова ответила американскому журналисту на слова о российской фигуристке Камиле Валиевой.

Ранее журналист из США опубликовал статью, посвященную скандалу вокруг допинг-теста Камилы Валиевой на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«С чего кто-то взял, что у Валиевой есть допинг? Официальной позиции пока нет. Что раздули СМИ — вброс. Иначе бы решение было принято сразу. И люди, позволяющие себе разбрасываться словами в такой ситуации, выглядят глупо.

Сутки назад обвиняли вообще Марка Кондратюка. Мы сначала обсуждали его, теперь обсуждаем Камилу. Поскорее бы уже это закончилось. Потому что Валиевой скоро выступать, а она не знает, что происходит.

Почему она выступала на чемпионате Европы, если у ВАДА были к ней вопросы? У меня к ним вопросы. Если выяснится, что фигуристка принимала допинг, у меня будут вопросы к ней», — приводит слова Журовой «Чемпионат.com».

Скандал вокруг сомнительного допинг-теста у российских фигуристов разразился утром 9 февраля. По неподтвержденной информации в пробе Валиевой был найден препарат триметазидин, защищающий сердце и мозг во время интенсивных нагрузок.

Позже пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина заявила, что Валиева не отстранена от участия в Играх.

Короткая программа у женщин состоится 15 февраля. Помимо Валиевой сборную России будут представлять Александра Трусова и Анна Щербакова.

Всего в фигурном катании будет разыграно пять комплектов медалей.

Ранее директор по связям с общественностью Олимпийского комитета США Кейт Хартман высказалась о возможном применении допинга Камилой Валиевой.