В Олимпийском комитете США оценили ситуацию с Валиевой

Директор по связям с общественностью Олимпийского комитета США Кейт Хартман высказалась о возможном применении допинга российской фигуристкой Камилой Валиевой.

Представитель организации подчеркнула, что не обладает всей информацией по делу, однако чувствует обеспокоенность по этому поводу. «В подобных ситуациях речь идет не только о золоте. Речь идет о честном спорте и ответственности», — приводит слова Хартман журналистка Кристин Бреннан в Twitter.

Скандал вокруг сомнительного допинг-теста у российских фигуристов разразился утром 9 февраля. По неподтвержденной информации в пробе Валиевой был найден препарат триметазидин, защищающий сердце и мозг во время интенсивных нагрузок.

Позже пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина заявила, что Валиева не отстранена от участия в Играх.

Короткая программа у женщин состоится 15 февраля. Помимо Валиевой сборную России будут представлять Александра Трусова и Анна Щербакова.

Всего в фигурном катании будет разыграно пять комплектов медалей.

Ранее певица Ольга Бузова обратилась к Камиле Валиевой после информации, полученной СМИ, о сомнительном допинг-тесте.