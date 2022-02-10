«Ужасно обидно»: Губерниев высказался о четвертом месте Непряевой

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о четвертом месте российской лыжницы Натали Непряевой в лыжных гонках с раздельным стартом на 10 км «классикой» на Олимпийских играх — 2022. Его слова передает «Матч ТВ».

«Сегодня была невероятная гонка, очень обидно за Кертту Нисканен, которая могла одолеть непобедимую Терезу Йохауг. Ужасно обидно за Наталью Непряеву — быстрое начало, за километр отыграть 8 секунд, чтобы одну десятую проиграть на финише. Черт побери, я расстроен. Но с учетом остальных наших результатов в эстафете будем бороться за победу.», — сказал Губерниев.

Российская лыжница уступила представительнице Финляндии Кристе Пярмякоски лишь 0,1 секунды. Победительницей гонки стала норвежка Тереза Йохауг. Серебряной награды удостоилась финка Кертту Нисканен.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

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