«Она тоже переживала»: грузинский фигурист высказался о скандале вокруг Валиевой

Грузинский фигурист Морис Квителашвили отреагировал на информацию о том, что российская фигуристка Камила Валиева замешана в скандале с положительным допинг-тестом. Его слова передает «Матч ТВ».

«Я все читал, все смотрел. Был в шоке от этих новостей. Конечно, переживал, мы же все общаемся. Камиле желаю всех благ, и чтобы у нее все складывалось хорошо… Не знаю, что это. Уверен, что должно быть все хорошо. Как она? Она тоже, конечно, переживала (улыбается)», — сказал Квителашвили.

Напомним, что 9 февраля иностранное СМИ написало, что сомнительный допинг-тест Камилы Валиевой стал причиной переноса награждения отечественных фигуристов за победу в командном турнире Олимпийских игр в Пекине.

По последней информации СМИ, решение по делу Валиевой пока не принято. Сохраняется шанс, что россиянку признают невиновной в употреблении запрещенного препарата триметазидин.

Позже пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина заявила, что Валиева не отстранена от участия в Играх.

Короткая программа у женщин состоится 15 февраля. Помимо Валиевой сборную России будут представлять Александра Трусова и Анна Щербакова.

Всего в фигурном катании будет разыграно пять комплектов медалей.

Ранее чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг опубликовал пост, в котором поделился мнением об информации о положительной допинг-пробе Валиевой.