Чемпион UFC высказался о допинг-скандале вокруг фигуристки Валиевой

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг в своем Twitter опубликовал пост, в котором поделился мнением об информации о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

«Вау… потрясающая новость… Никогда бы не поверил, что такое вообще может произойти!» — написал Стерлинг.

Напомним, что 9 февраля иностранное СМИ написало, что сомнительный допинг-тест Камилы Валиевой стал причиной переноса награждения отечественных фигуристов за победу в командном турнире Олимпийских игр в Пекине.

По последней информации СМИ, решение по делу Валиевой пока не принято. Сохраняется шанс, что россиянку признают невиновной в употреблении запрещенного препарата триметазидин.

Позже пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина заявила, что Валиева не отстранена от участия в Играх.

Короткая программа у женщин состоится 15 февраля. Помимо Валиевой сборную России будут представлять Александра Трусова и Анна Щербакова.

Всего в фигурном катании будет разыграно пять комплектов медалей.

Ранее пресс-секретарь Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что не собирается комментировать спекуляции вокруг Камилы Валиевой.