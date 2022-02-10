Чемпионка ОИ о допинг-тесте Валиевой: устроили какой-то ад бедной девочке

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова эмоционально отреагировала на новость о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Никому не верю. Все это звучит как полнейший бред. Устроили какой-то ад бедной девочке», — приводит слова Бестемьяновой Sport24.

Напомним, что 9 февраля в СМИ распространилась информация о положительном допинг-тесте у российской фигуристки Камилы Валиевой.

По последней информации СМИ, решение по делу Валиевой пока не принято. Сохраняется шанс, что россиянку признают невиновной в употреблении запрещенного препарата триметазидин. Над этим вопросом работают юристы Олимпийского комитета России (ОКР), а также Международного олимпийского комитета.

На Олимпиаде в Пекине Валиева в составе сборной России стала победителем в командном турнире. Помимо нее нашу страну представляли Марк Кондратюк, а также пары Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Виктория Синицина / Никита Кацалапов.

Валиева также заявлена на выступления одиночниц. Соревнования состоятся 15 февраля. От России также выступят Александра Трусова и Анна Щербакова.

Ранее спортивный врач Валентин Беляевский объяснил, почему о допинг-тесте Валиевой стало известной только сейчас.