Почетный президент ФФККР о допинг-пробе Валиевой: это говорят какие-то идиоты и провокаторы

Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев прокомментировал новость о том, что допинг-проба Камилы Валиевой дала положительный результат, передает Sport24.

«Я в это абсолютно не верю. Неужели вы в это верите? Это говорят какие-то идиоты и провокаторы. Надо ждать официальную информацию», — сказал Писеев.

Россияне выиграли командные соревнования. Награждение должно было состояться 8 февраля, но оно было перенесено.

Сборная России по фигурному катанию досрочно завоевала золотые медали командного турнира. В составе национальной команды выступали Камила Валиева, Марк Кондратюк, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что Елизавета Туктамышева может заменить Камилу Валиеву в личном турнире фигуристок.