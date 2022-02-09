Тренер фигуриста Кондратюка ответила, почему Марк не явился на тренировку

Тренер российского фигуриста Марка Кондратюка Светлана Соколовская рассказала, почему ее подопечный не вышел на тренировку за день до произвольной программы на Олимпиаде в Пекине. Ее слова передает «Матч ТВ».

«У Марка был выходной, поэтому он пропустил тренировку. Все нормально. К произвольной программе мы готовы», — сказала Соколовская.

Ранее сообщалось, что помимо Кондратюка на тренировке отсутствовали Камила Валиева и пара Анастасия Мишина / Александр Галлямов.

Накануне появилась информация о том, что у одного из российских фигуристов обнаружили сомнительный допинг-тест.

Напомним, сборная России досрочно завоевала золотые медали командного турнира. В составе национальной команды выступали Камила Валиева, Марк Кондратюк, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов.