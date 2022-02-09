«Пускай извиняются прилюдно»: Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ после заявления журналиста NRK Яна Петтера Сальтведта о победе российского лыжника Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Я объявила бойкот норвежским СМИ. Это нарушение всех мыслимых или немыслимых. Ни я, ни мои спортсмены не разу вспомнили про дисквалификации их спортсменов, которых было немало. Почему мы об этом не говорим? А вы на ходу придумываете инфоповоды. Поэтому — нет. Все! Пускай извиняются прилюдно. Какие-то недоумки решили стать читаемыми и прикрыли неудачу первой гонки таким способом. Я на это спокойно реагировать не могу», — сказала Вяльбе.

Напомним, что после триумфа Большунова издание NRK опубликовало статью, в которой заявило, что российские лыжники не должны были выходить на стартовую линию скиатлона. Также журналист издания вспомнил допинговый скандал вокруг сборной России на Олимпиаде 2014 года в Сочи и сокращение срока дисквалификации отечественных атлетов после решения суда в Лозанне в 2020 году.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что Большунов не позволил комментатору Дмитрию Губерниеву потрогать свою золотую медаль.