Результаты командного турнира ОИ могут пересмотреть из-за допинг-теста российского фигуриста

Церемония награждения фигуристов по итогам командного турнира ОИ-2022 задерживается из-за проблем с допингом у российского спортсмена. Об этом сообщает Inside the Games.

По данным источника, Олимпийский комитет России (ОКР) и международные антидопинговые организации задействованы в ситуации. Церемония должна была состояться во вторник, но позже была перенесена на неопределенный срок.

Также сообщается, что из-за ситуации с допинг-тестом результаты командного турнира могут быть пересмотрены.

Напомним, сборная России досрочно завоевала золотые медали командного турнира. В составе национальной команды выступали Камила Валиева, Марк Кондратюк, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился мнением об итогах командного турнира.