Экс-врач «Спартака» раскритиковал решение провести матч Россия — Финляндия на ОИ в масках

Бывший врач московского «Спартака» Лю Хуншэнь отреагировал на то, что женские сборные России и Финляндии (0:5) по хоккею играли в медицинских масках на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

Голами у финской команды отметились: Санни Рантала, Мишель Карвинен, Енниина Нюлунд, Миннамари Туоминен и Сусанна Тапани.

«Это ненормально. Это перенагрузка для организма, нарушается поступление кислорода, его не хватает, человек физически быстрее устает. Это тяжело для легких.

Из-за этой нагрузки нарушается работа сердца и легких, потом организму будет еще хуже. Хоккеистки молодые, здоровые, 60 минут можно побыть и без маски», – приводит слова специалиста «СЭ».

Напомним, 7 февраля матч между женскими командами Канады и России (6:1) начался с задержкой на час, так как не были получены результаты тестов на коронавирус. Перед третьим периодом они появились: россиянки маски сняли, канадки — нет.

Национальная команда после четвертого тура опустилась на четвертое место в группе А. Таким образом, российская команда в четвертьфинальном матче сыграет со сборной Швейцарии.

Ранее тренер сборной Финляндии Ююсо Тойвола заявила, что команду заставили играть в масках в матче с Россией.