Российский биатлонист остановился в шаге от медали в индивидуальной гонке на ОИ

Российский биатлонист Максим Цветков занял четвертое место в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пекине. Он проиграл три секунды занявшему третье место Йоханнесу Бё.

Победителем стал француз Кентен Фийон Майе. Эта медаль стала первой золотой для сборной Франции на этой Олимпиаде. Серебро в активе белорусского лыжника Антона Смольского.

Александр Логинов расположился на десятой позиции. Он допустил три промаха на стойке. Эдуард Латыпов финишировал на 11-й строчке. Еще один россиянин, Карим Халили, расположился на 31-й позиции, проиграв победителю 4 минуты и 39 секунд.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Следующую гонку, спринт, биатлонисты проведут 12 февраля. Начало в 12.00 по московскому времени.

В общем медальном зачете Россия располагается на третьей строчке. В нашей копилке уже восемь медалей. Возглавляют рейтинг хозяева турнира — у них три золота и два серебра.

Всего на Олимпийских играх в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей.

Ранее выступающий за Южную Корею бывший российский биатлонист Тимофей Лапшин заявил, что Олимпийские игры нужно было перенести.