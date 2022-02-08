Призер ОИ считает, что российскому лыжнику не дали себя проявить на Играх

Серебряный призер Олимпийских игр Александр Панжинский рассказал о шансах россиян в сегодняшней спринтерской гонке и заявил, что Ретивых кусает локти из-за пропуска турнира.

«Сергея мы ждем давно. Надеемся, что после Олимпиады в Сочи, где он упал, сегодня будет возвращение в Олимпийский финал, как минимум. Другое дело, что Глеб Ретивых сейчас кусает локти, он остался дома — не дали шанса проявить себя. Главные фавориты нашей команды – это Сергей Устюгов и Александр Терентьев. Мальцев постарается побороться, но, посмотрим», — передает слова Панжинского «Чемпионат».

Ретивых не вошел в заявку сборной России на Олимпийские игры в Пекине. Предыдущую Олимпиаду спортсмен также пропускал. В этом сезоне он провел всего две гонки на этапах Кубка мира, в которых финишировал за пределами первой тридцатки.

В лыжных гонках у сборной России на этой Олимпиаде есть уже три медали. В мужском скиатлоне сильнейшим стал Александр Большунов, серебряную награду завоевал Денис Спицов, у женщин в этой дисциплине на вторую строчку поднялась Наталья Непряева.

Сегодня в лыжных гонках состоится спринт свободным стилем у мужчин и женщин.

Ранее тренер сборной России раскрыл небольшой секрет победы Большунова в скиатлоне.