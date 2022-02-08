Россиянин выиграл бронзу в параллельном гигантском слаломе на ОИ в Пекине

Российский сноубордист Виктор Уайлд стал обладателем бронзовой медали в параллельном гигантском слаломе. В утешительном полуфинале он оказался сильнее итальянца Роланда Фишналлера. Победителем стал австриец Бенжамин Карл, второе место в активе словенского спортсмена Тима Мастняка.

Напомним, что в 1/8 финала Уайлд оказался сильнее другого россиянина – Дмитрия Логинова.

Уайлд стал двукратным олимпийским чемпионом на Олимпиаде в 2014 году. В 2012 году он получил паспорт гражданина России и стал выступать за нашу страну.

Для России эта медаль стала уже восьмой на Олимпийских играх в Пекине. В активе россиян уже два золота: в мужском скиатлоне и командном турнире по фигурному катанию, а также три серебра и три бронзы.

В общем медальном зачете Россия располагается на третье строчке. Возглавляют рейтинг хозяева турнира.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее в сборной России раскрыли небольшой секрет победы Большунова в скиатлоне.