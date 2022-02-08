Турышев: если бы Устюгов пробежал скиатлон, Олимпиада для него могла закончиться

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев прокомментировал отсутствие Сергея Устюгова в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине.

«На одной из тренировок вместе с Франческо де Фабиани он почувствовал дискомфорт. Давайте я не буду останавливаться на медицинских подробностях, но, если бы Устюгов пробежал скиатлон, Олимпиада для него могла закончиться после одной гонки. Поэтому он, Маркус Крамер и Елена Валерьевна Вяльбе приняли решение о замене», — написал Турышев в своей колонке на «Чемпионате».

Напомним, что в скиатлоне победителем стал Александр Большунов. Он опередил ближайшего преследователя, Дениса Спицова, на 1 минуту и 11 секунд. Тройку призеров замкнул финский спортсмен Иво Нисканен.

Следующая гонка у мужчин, спринт свободным стилем, пройдет 8 февраля. Всего в лыжах будет разыграно 12 комплектов медалей. В активе российских лыжников на этой Олимпиаде уже три медали.

На данный момент сборная России занимает третье место в медальном зачете 24-х Олимпийских игр. Лидируют хозяева соревнований.

Ранее канадский лыжник Девон Кершоу рассказал, что удивился тактике, выбранной россиянином Денисом Спицовым во время скиатлона на Олимпийских играх в Пекине.