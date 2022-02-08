Фигурист Кондратюк объяснил, почему ошибся в короткой программе на ОИ

Российский фигурист Марк Кондратюк поделился впечатлениями после своего проката в короткой программе и заявил, что остался не доволен своим выступлением.

«Прокатом не доволен, он был ужасный и с ошибками. Олимпийское золото не повод расслабляться. Вчера мы выиграли, но это не значит, что сегодня я могу выходить и плохо кататься из-за этого. После такого эмоционального подъема, конечно, не просто выступать. Чувствую внутреннее опустошение, приятное, но опустошение», — приводит слова Кондратюка пресс-служба ОКР.

Сегодня три российских фигуриста выступили с короткой программой на Олимпийских играх в Пекине. Лучшим из россиян стал Евгений Семененко. Он занимает предварительное седьмое место. Лидирует после короткой программы американский фигурист Нейтан Чен. Еще двое россиян, Марк Кондратюк и Андрей Мозалев, расположились на 15-й и 23-й позиции соответственно.

Во время исполнения сальхова в короткой программе Кондратюк допустил ошибку. Ранее он стал олимпийским чемпионом в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

Произвольная программа в одиночном катании у мужчин стартует 10 февраля.

Ранее Кондратюк объяснил, почему так хороша Камила Валиева.