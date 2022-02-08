Украинский фигурист ушел от вопроса американской журналистки о ситуации на родине

Украинский фигурист Иван Шмуратко ответил на вопрос американской журналистки, который просил его о его отношении к ситуации на родине. Слова Шмуратко передает «Чемпионат».

«Извините, либо вопросы о фигурном катании, либо я пошел отдыхать», — сказал Шмуратко.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Церемония открытия начнется в 15:00 по московскому времени. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей, а Россию представят 212 спортсменов в 15 дисциплинах.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее украинский фигурист Максим Никитин высказался о запрете на использование русского языка для своих соотечественников на Олимпиаде-2022.