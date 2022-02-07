Расписание зимней Олимпиады 2022 на 8 февраля

На зимней Олимпиаде в Пекине 8 февраля будут разыграны десять комплектов медалей.

Сноуборд

5.40 Женщины. Параллельный гигантский слалом. Мужчины. Параллельный гигантский слалом (медали)

Фигурное катание

4.15 Мужчины. Короткая программа



Фристайл

5.00 Женщины. Биг-эйр. Финал (медали)

Хоккей

7.10 Женщины. Групповой турнир.

США – Канада

11.40 Женщины. Групповой турнир.

Япония – Чехия

16.10 Женщины. Групповой турнир.

Россия – Финляндия

Швеция – Дания

Керлинг

9.05 Микст. Матч за 3-е место

15.05 Микст. Финал (медали)

Конькобежный спорт

13.30 Мужчины. 1500 м (медали)

Лыжные гонки

11:00 Спринт, женщины, свободный стиль (квалификация, четвертьфиналы, полуфиналы)

11:50 Спринт, мужчины, свободный стиль (квалификация, четвертьфиналы, полуфиналы)

14:47 Спринт, женщины, свободный стиль (финал) (медали)

15:00 Спринт, мужчины, свободный стиль (финал) (медали)

Биатлон



11.30 Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км (медали)

Горнолыжный спорт

6.00 Мужчины. Супергигант (медали)

Ранее биатлонистки сборной России остались без медалей в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пекине.