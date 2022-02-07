Чемпион ОИ назвал норвежских лыжников мошенниками

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал слова норвежского журналиста, заявившего, что россиян не должно быть на Играх в Пекине.

«Как у нас в народе говорят — на воре и шапка горит. Кто больше всех кричит «держи вора»? Сам вор и кричит. Легализованные норвежцы-допингисты, те, которые по справкам выигрывают медали, — откровенные мошенники. Видимо, у мужчин не сработало, поэтому так сильно переживают», — передает слова Васильева «Чемпионат».

Напомним, что норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт раскритиковал участие российских спортсменов в зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Единственная проблема — Большунова и других российских спортсменов не должно быть на этой Олимпиаде», — отметил журналист.

Вчера российские лыжники Александр Большунов и Денис Спицов завоевали золото и серебро в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине соответственно.

Лучшим из норвежских лыжников стал Ханс-Кристен Холунд, он закончил выступление на четвертой позиции и проиграл победителю две с половиной минуты. Трехкратный олимпийский чемпион прошлых игр Йоханнес Клебо финишировал на 40-м месте.