Муж Ласицкене назвал чушью командный турнир по фигурному катанию на ОИ

Журналист Владас Ласицкас, муж российской легкоатлетки Марии Ласицкене, в своем Twitter резко высказался в адрес командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине.

«Командный турнир фигуристов, конечно, профанация от МОК. Олимпийскими чемпионами становятся люди, которые не являются лучшими в своих видах. Претензий к атлетам нет. Не они эту чушь включили в Игры», — написал Ласицкас.

Сегодня российские фигуристы досрочно завоевали золотую медаль в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. В соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов обошли китайскую пару и заняли первое место. В споре танцевальных дуэтов Виктория Синицина и Никита Кацалапов уступили американской паре и остались вторыми. В произвольной программе у женщин Камила Валиева с большим отрывом заняла первую ступень пьедестала.

На прошлой Олимпиаде отечественные фигуристы стали вторыми в этом виде программы, пропустив вперед себя представителей Канады.

Всего в фигурном катании будет разыграно пять комплектов медалей.

Ранее Алексей Ягудин прокомментировал падение российских фигуристов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова во время выступления с произвольной программой в командном турнире Олимпиады в Пекине.