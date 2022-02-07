В МОК прокомментировали отказ канадок выходить на матч с Россией на ОИ

Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал инцидент перед стартом хоккейного матча женских сборных России и Канады на Олимпиаде в Пекине.

«Сегодня произошла задержка в начале матча между женской сборной ОКР и канадской командой. В соответствии с обсуждениями между двумя командами обе согласились, что будут в масках», — приводит слова представителя МОК ТАСС.

Напомним, что сегодня канадские хоккеистки отказались выходить на матч против России. Причиной стало то, что российская команда не отправила канадцам результаты своих тестов на коронавирус. Матч начался с опозданием. В итоге соперницам пришлось выйти на лед в медицинских масках. В третьем периоде россиянки и судьи сняли маски.

Матч завершился разгромом российских хоккеисток со счетом 6:1. Это поражение стало для отечественных спортсменок вторым в трех матчах турнира на Олимпиаде-2022.

Следующим соперником женской сборной России станет Финляндия. Игра состоится завтра в 16.10 по московскому времени.

Ранее Владимир Плющев раскритиковал инициаторов скандала перед матчем женских команд России и Канады на Олимпиаде в Пекине.