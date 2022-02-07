Загитова отреагировала на победу россиян в командном турнире на ОИ

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова отреагировала на победу россиян в командном турнире Игр в Пекине.

«Думаю, что мы выиграли еще вчера. Заведомо. Мне очень интересно, каково Камиле Валиевой было выходить, зная, что они уже победили. Можно было реально ничего не делать. Наши ребята подзарядились положительными эмоциями. Это должно вдохновить их выступить в личном турнире еще лучше», — сказала Загитова в эфире Первого канала.

Сегодня российские фигуристы досрочно завоевали золотую медаль в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. В соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов обошли китайскую пару и заняли первое место. В спорте танцевальных дуэтов Виктория Синицина и Никита Кацалапов уступили американской паре и остались вторыми. В произвольной программе у женщин Камила Валиева с большим отрывом заняла первую ступень пьедестала.

На данный момент сборная России расположилась на первом месте в медальном зачете на Играх в Пекине.

Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков поделился эмоциями после победы российских фигуристов в командном турнире Олимпиады в Пекине.