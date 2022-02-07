Кацалапов ответил на вопрос о выступлении на Олимпиаде без флага

Капитан национальной сборной в командном турнире на Олимпийских играх — 2022 Никита Кацалапов ответил на вопрос о выступлении в Пекине без флага России.

«Мы выступаем без флага уже не первую Олимпиаду. Но флаг у нас внутри. Мы очень патриотичны и любим свою родину», — приводит слова фигуриста Sport24.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что сборная России досрочно выиграла золотую медаль в командном турнире по фигурному катанию на ОИ-2022.

После семи из восьми видов командного турнира у сборной России 64 очка и чистое первое место. Российские фигуристы стали недосягаемыми для конкурентов.