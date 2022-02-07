Мишина и Галлямов стали первыми в произвольной программе командного турнира ОИ-2022

Российская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в произвольной программе командного турнира на Олимпийских играх в Пекине. Спортсмены получили за прокат 145,20 балла.

На второй строчке представители Японии Рику Миура и Рюити Кихара (139,6 балла), третье место досталось китайцам Чэн Пэн и Ян Цзинь (131,75).

Напомним, что 7 февраля также состоятся заключительные прокаты в командном турнире Олимпиады-2022. На лед с произвольной программой выйдут женщины, а также танцевальные пары. Россию будут представлять Камила Валиева, танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

После шести видов командного турнира у национальной команды 55 очков и чистое первое место. Вторую и третью строчку делят США и Япония — у обеих сборных по 48 очков. Американцы идут вторыми за счет большего количества побед в отдельных видах командного турнира.

Ранее олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова заявила, что Камила Валиева правильно поступила, оставив без ответа вопрос американской журналистки о ее непобедимости.