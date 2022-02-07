Тихонов заявил, что Большунов достоин звания Герой России

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил результаты российских лыжников в скиатлоне на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

»Большунов достоин Героя России. А Бородавко (старший тренер сборной России) и Вяльбе (глава Федерации лыжных гонок России) должны стать Героями труда вместо болванов как Губерниев, которых награждают орденами Александра Невского. Они по-настоящему заработали, настоящие пахари, не сидят на газовой трубе.

Клебо затаился, решил на следующих дистанциях сосредоточиться. Явно хитрит, он же силен, сегодня тактически провел гонку, не расходуя сил», — приводит слова олимпийского чемпиона Sport24.

По результатам скиатлона первые два призовых места достались россиянам — Александру Большунову и Денису Спицову соответственно. Третьим стал финский лыжник Иво Нисканен. Лучшим из норвежцев стал Ханс-Кристен Холунд, он закончил выступление на четвертой позиции и проиграл победителю две с половиной минуты. Трехкратный олимпийский чемпион прошлых игр Йоханнес Клебо финишировал на 40-м месте.

Следующая гонка у мужчин, спринт свободным стилем, пройдет 8 февраля.

Ранее сообщалось, что Федерация лыжных видов спорта Норвегии извинилась за Клебо перед журналистами.