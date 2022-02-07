Федерация лыжных видов спорта Норвегии извинилась за Клебо перед журналистами

Федерация лыжных видов спорта Норвегии извинилась перед журналистами за отказ Йоханнеса Клебо от интервью после скиатлона на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Все спортсмены после гонки должны пройти через микст-зону. Мы призываем их, конечно же, давать интервью, что они почти всегда и делают.

Тем не менее может так случиться, что по разным причинам это не произойдет. Приносим извинения за это. Мы знаем, что они снова придут в зону интервью», – заявила ABC Nyheter пресс-атташе комитета по лыжным гонкам Гру Эйде.

По результатам скиатлона первые два призовых места достались россиянам — Александру Большунову и Денису Спицову соответственно. Третьим стал финский лыжник Иво Нисканен. Лучшим из норвежцев стал Ханс-Кристен Холунд, он закончил выступление на четвертой позиции и проиграл победителю две с половиной минуты. Трехкратный олимпийский чемпион прошлых игр Йоханнес Клебо финишировал на 40-м месте.

Следующая гонка у мужчин, спринт свободным стилем, пройдет 8 февраля.

Ранее бывший наставник сборной Финляндии, лыжный эксперт Рейо Юльхя, высказался о возможных причинах провального результата Йоханнеса Клебо в скиатлоне.