Тренер Гончаренко высказалась о реакции украинцев на прокат Валиевой

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко высказалась о реакции украинской делегации на прокат россиянки Камилы Валиевой в короткой программе командного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

После проката Валиевой участники всех команд аплодировали Камиле стоя, однако украинцы к этим овациям не присоединились.

«Я считаю, это их личное дело. Сидя команда Украины реагирует, лежа, Камила менее прекрасна от их реакции не будет, это им это не поможет.

Каждый реагирует в меру своих способностей, на это не стоит обращать внимания, нам надо смотреть на себя в первую очередь.

Что ж поделать, много чего должно быть выше политики, но в природе нет совершенства», – цитирует специалиста ТАСС.

Валиева занимает первое место среди одиночниц в командном турнире после короткой программы. В общем зачете командного первенства Россия лидирует с 45-ю очками, на три балла опережая американцев. В понедельник, 7 февраля, одиночницы, спортивные и танцевальные пары выступят с произвольными программами.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что ей жаль украинцев, которым остается только смотреть и наслаждаться Камилой Валиевой.