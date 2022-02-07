Бестемьянова: Валиева молодец, что не ответила на вопрос журналистки из США

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова заявила, что российская фигуристка Камила Валиева правильно поступила, оставив без ответа вопрос американской журналистки о ее непобедимости после короткой программы командного турнира Олимпийских игр — 2022.

После проката Валиеву спросили, считает ли она себя непобедимой, но 15-летняя спортсменка не стала отвечать на вопрос.

«Если Камила будет в такой форме не только в этом году, но и дальше, ее не смогут победить еще многие годы. Но она молодец, что не отвечает на этот вопрос. Она хочет расти и развиваться. Она должна думать о том, что каждый шаг в ее карьере — ступень на следующую высоту. Как только она поймет, что достигла высоты и ее никто не победит, значит, достигла своего потолка», - приводит слова олимпийской чемпионки РИА «Новости».

Напомним, что 7 февраля состоятся заключительные прокаты в командном турнире Олимпиады-2022. На лед с произвольной программой выйдут женщины, а также спортивные и танцевальные пары. Россию будут представлять Камила Валиева, танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов и Анастасия Мишина / Александр Галлямов, которые выступят в соревнованиях спортивных пар.

В общем зачете командного первенства Россия лидирует с 45 очками, на три балла опережая американцев. Действующими чемпионами в этом виде программы являются канадские спортсмены.

Ранее депутат Государственной думы Ирина Роднина заявила, что неправильно менять Камилу Валиеву на Александру Трусову или Анну Щербакову.