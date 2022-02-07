Роднина заявила, что неправильно менять Валиеву на Трусову или Щербакову

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Ирина Роднина высказалась о том, что в составе сборной России по фигурному катанию не будет замен в произвольной программе командного турнира в рамках Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

«Наверное, в Федерации лучше знают. Мы гадаем на кофейной гуще и складываем кубики, а они смотрят, в каком состоянии находятся фигуристы и кто против нас вступает.

Я так думаю, что решили пойти на высший результат и в команде, и в индивидуальных видах. А рассуждать, что можно заменить Валиеву на Щербакову или Трусову и дать всем сестрам по серьгам – это неправильно. Если есть лидер, то он должен бороться до конца», – приводит слова депутата Metaratings.ru.

Напомним, что 7 февраля состоятся заключительные прокаты в командном турнире Олимпиады-2022. На лед с произвольной программой выйдут женщины, а также спортивные и танцевальные пары. Россию будут представлять Камила Валиева, танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов и Анастасия Мишина / Александр Галлямов, которые выступят в соревнованиях спортивных пар.

В общем зачете командного первенства Россия лидирует с 45 очками, на три балла опережая американцев. Действующими чемпионами в этом виде программы являются канадские спортсмены.

Ранее главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему поменял бы Камилу Валиеву на Анну Щербакову в командном турнире на ОИ.