Слуцкий объяснил, почему поменял бы Валиеву на Щербакову в командном турнире на ОИ

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о составе сборной России по фигурному катанию на произвольную программу командного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Мы к финальному выступлению в произвольной программе у девушек обеспечим себе первое место. И мне кажется, нужно будет поменять Камилу Валиеву на Анну Щербакову. Почему? Она действующая чемпионка мира и в длинную больше заслуживает получить золотую награду при всей моей огромной любви к Александре Трусовой.

Щербакова стабильнее катает произвольную, и ее компонентов легко хватит, чтобы опередить всех. Щербакова точно не завалит произвольную программу, потому что у Трусовой обычно пять четверных, и она может где-то что-то неудачно сделать», — приводит слова специалиста YouTube-канал казанского клуба.

Напомним, что 7 февраля состоятся заключительные прокаты в командном турнире Олимпиады-2022. На лед с произвольной программой выйдут женщины, а также спортивные и танцевальные пары. Россию будут представлять Камила Валиева, танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов и Анастасия Мишина / Александр Галлямов, которые выступят в соревнованиях спортивных пар.

В общем зачете командного первенства Россия лидирует с 45 очками, на три балла опережая американцев. Действующими чемпионами в этом виде программы являются канадские спортсмены.

Ранее двукратный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая оценила состав сборной России на заключительные выступления командного турнира на ОИ.