Финский эксперт назвал возможные причины провала Клебо в скиатлоне на Играх-2022

Бывший наставник сборной Финляндии, лыжный эксперт Рейо Юльхя, высказался о возможных причинах провального результата норвежского лыжника Йоханнеса Клебо в скиатлоне на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Высота 1600-1700 метров над уровнем моря — это не проблема, поскольку почти все лыжники приехали сюда с высокогорного сбора в Италии. Но если ты сначала находишься на высоте, потом спускаешься вниз и едешь домой, а после этого опять поднимаешься на высоту для выступлений, то велик шанс, что твое тело запутается.

Норвежцы также находились в состоянии сильного стресса из-за коронавируса. Давление явно увеличилось. Кроме того, на них могла подействовать банальная акклиматизация из-за разницы в часовых поясах», — приводит слова эксперта Iltalehti.

По результатам скиатлона первые два призовых места достались россиянам — Александру Большунову и Денису Спицову соответственно. Третьим стал финский лыжник Иво Нисканен. Лучшим из норвежцев стал Ханс-Кристен Холунд, он закончил выступление на четвертой позиции и проиграл победителю две с половиной минуты. Трехкратный олимпийский чемпион прошлых игр Йоханнес Клебо финишировал на 40-м месте.

Следующая гонка у мужчин, спринт свободным стилем, пройдет 8 февраля.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала неудачное выступление норвежских лыжников в скиатлоне на Олимпийских играх.