Вяльбе предположила, с чем связана неудача норвежцев в скиатлоне на ОИ

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала неудачное выступление норвежских лыжников в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине.

«Сегодня большая загадка — это результат норвежцев. Реально они сегодня были совсем не в своей тарелке. Может, это шестой день у них, первого приехали и попали сейчас в яму. Ну не знаю, это не наша проблема. И у Юли Ступак тоже такой день был. У некоторых седьмой день получается очень тяжелый», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

По результатам скиатлона первые два призовых места достались россиянам — Александру Большунову и Денису Спицову соответственно. Третьим стал финский лыжник Иво Нисканен. Лучшим из норвежцев стал Ханс-Кристен Холунд, он закончил выступление на четвертой позиции и проиграл победителю две с половиной минуты. Трехкратный олимпийский чемпион прошлых игр Йоханнес Клебо финишировал на 40-м месте.

Следующая гонка у мужчин, спринт свободным стилем, пройдет 8 февраля.

Ранее тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал большой проигрыш Клебо в скиатлоне не Олимпиаде в Пекине.