Юдин о Кузьменко: в хоккейной сборной России явно задвигают сильнейших

Бывший тренер «Амура» и экс-хоккеист российской национальной команды Александр Юдин прокомментировал ситуацию вокруг нападающего Андрея Кузьменко, который покинул расположение сборной России на Олимпиаде в Пекине.

«Ситуация, похожая на настоящий абсурд. Его демонстративно держали в запасе, хотя в двусторонних матчах он забил больше всех. После таких случаев, когда так явно задвигают очевидно сильнейших, не стоит удивляться, что с таким отношением, как к Кузьменко в сборной, наши игроки уезжают за границу», — передает слова Юдина «Чемпионат».

Напомним, что форвард петербургского СКА Андрей Кузьменко покинул расположение национальной команды в Пекине и пропустит Игры. Менеджер сборной России Илья Ковальчук заявил, что у игрока микроповреждение.

Сборная России стартует в олимпийском хоккейном турнире 9 февраля матчем против Швейцарии. Также соперниками россиян по группе будут датчане и чехи. Всего в мужском хоккейном турнире примут участие 12 сборных.

Действующим чемпионом в этом виде спорта является сборная России.

Ранее главный тренер финской сборной по хоккею Юкка Ялонен заявил о нарушении прав человека во время Олимпийских игр в Пекине.