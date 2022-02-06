Слуцкая считает, что разумно было бы поменять Валиеву в командном турнире ОИ

Двукратный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая оценила состав сборной России на заключительные выступления командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

«Все наши девушки сильные, мне казалось по логике должны поберечь Камилу, хотя до одиночных выступлений еще неделя. Было бы разумно, если бы Аня Щербакова выступила в произвольной программе, тогда у нас было бы две олимпийские чемпионки. Остальных менять, мне кажется, не было бы смысла», — передает слова Слуцкой Metaratings.

Напомним, что завтра состоятся заключительные прокаты в командном турнире Олимпиады-2022. На лед с произвольной программой выйдут женщины, а также спортивные и танцевальные пары. Россию будут представлять Камила Валиева, танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов и Анастасия Мишина / Александр Галлямов, которые выступят в соревнованиях спортивных пар.

В общем зачете командного первенства Россия лидирует с 45 очками, на три балла опережая американцев. Действующими чемпионами в этом виде программы являются канадские спортсмены.

Ранее журналист Елена Войцеховская заявила о низком интересе к олимпийскому командному турниру в Пекине, сравнив его с капустником и богадельней.