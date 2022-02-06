Тренер сборной Финляндии по хоккею пожаловался на ущемление прав человека на ОИ

Главный тренер финской сборной по хоккею Юкка Ялонен заявил о том, что права игрока национальной команды Марко Анттилы, который находится на изоляции из-за коронавируса, ущемляются.

«Элитный спортсмен, который полностью здоров, не может выступать на Олимпиаде. Это настоящее ущемление прав человека. Все это не лучшая реклама Китая, когда спортсмены оказываются в заключении без причины. Я говорил с Марко, он достаточно силен, он не в депрессии, но, конечно, подавлен сейчас», — передает слова Ялонена Yle.

Напомним, что перед стартом Олимпиады в Пекине Анттила несколько раз сдавал тесты на коронавирус, один из которых оказался положительным, но это не помешало ему отправиться в Пекин. После прибытия в Китай его поместили в изолятор. Позже врач финской сборной заявил, что больше нет оснований для изоляции спортсмена.

Всего в мужском хоккейном турнире примут участие 12 сборных. Российская национальная команда на групповом этапе встретится с Данией, Чехией и Швейцарией. Первый матч подопечные Алексея Жамнова проведут 9 февраля.

Действующим чемпионом в этом виде спорта является сборная России.

Ранее капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачев рассказал, в каких условиях живут спортсмены на Олимпийских играх в Пекине.