Вайцеховская сравнила командный турнир ОИ с капустником и богадельней

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а теперь спортивная журналистка Елена Войцеховская в своем Telegram-канале заявила, что только сильнейший состав сборной России в командном турнире по фигурному катанию способен спасти интерес к этому виду соревнований.

«Ведь даже сегодня по ходу женского (да и мужского тоже) турнира возникали вопросы, типа: с чего вдруг за США катается Карен Чен, при том, что лидером сборной является вовсе не она? Видимо, как раз с того, что возможны замены. И воспринимаются командные турниры в связи с этим люфтом как что-то промежуточное между капустником и богадельней. Не должна золотая олимпийская медаль становиться халявой, точно не должна», — написала Вайцеховская.

В общем зачете командного первенства Россия лидирует с 45 очками, на три балла опережая американцев. Также борьбу за медали продолжат сборные Японии, Канады и Китая.

Завтра в с произвольными программами выступят женщины, а также спортивные и танцевальные пары.

Ранее Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав сборной на произвольные выступления в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине.