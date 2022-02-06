Российский саночник эмоционально отреагировал на свое неудачное выступление

Саночник сборной России Роман Репилов заявил о том, что борьба за более высокие места в одиночном виде была нереальной.

«Чему мне быть довольным? Девятым местом? Я увидел, что нереально бороться. Кому оно надо это место? Хочу только сказать болельщикам, которые поддерживали. Блин, весь сезон был очень тяжелым. Но я не буду оправдываться. Надеюсь, у меня будет еще одна Олимпиада. И она сложится так, как я захочу», — передает слова Репилова «Спорт-Экспресс».

Сегодня Роман Репилов занял девятое место по сумме четырех попыток. Этот результат стал лучшим среди россиян. Другие отечественные саночники, Семен Павличенко и Александр Горбацевич, заняли 10-е и 14-е место соответственно. Обладателем золотой награды стал немец Людвиг Йоханнес. Он взял лидерство сразу после первой попытки.

Репилов является действующим чемпионом мира. На прошлой Олимпиаде он стал 8-м. Это лучший результат на том турнире среди россиян.

В санном спорте на Олимпиаде в Пекине еще пройдут соревнования в двойках у мужчин, одиночные заезды у женщин, а также командная эстафета.

Ранее Роман Репилов пожаловался на отсутствие финансирования российского санного спорта в преддверии Олимпиады в Пекине.