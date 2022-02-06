Американский журналист объяснил, почему спросил Большунова о допинге

Американский журналист Натаниэль Херц объяснил, почему спросил российского лыжника Александра Большунова о допинге, после его победы в скиатлоне.

«Я думаю, у нас разные стандарты того, что допустимо для СМИ. Знаете, я считаю Большунова прекрасным лыжником и незаурядным спортсменом. И поэтому, на каком-то уровне, мне неудобно спрашивать его про допинг. Ведь это предполагает, что я сомневаюсь в его чистоте, хотя у него никогда не было положительных тестов. У него должна быть презумпция невиновности. Но из-за Сочи-2014 вы дали презумпции невиновности пинок», — передает слова Херца «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сегодня российские лыжники заняли первое и второе место в скиатлоне. Золото в активе Александра Большунова, серебро — у Дениса Спицова. Третьим стал финский лыжник Иво Нисканен.

Большунов впервые одержал победу на Олимпийских играх. В 2018 году спортсмен завоевал три серебряных и одну бронзовую медаль.

Следующая гонка у мужчин, спринт свободным стилем, пройдет 8 февраля.

Сборная России лидирует по количеству медалей на Олимпиаде-2022. На данный момент в ее копилке уже пять наград: одно золото, две серебра и две бронзы. Вторыми идут норвежцы, третьими — представители Австрии.

Ранее тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал большой проигрыш Клебо российскому лыжнику.