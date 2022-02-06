В ФФККР назвали состав сборной на последний день командного турнира на ОИ

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на своем официальном сайте объявила состав на произвольные выступления заключительного соревновательного дня в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине.

В женском одиночном катании Россию будет представлять Камила Валиева. Она стала лидером после короткой программы, опережая ближайшую преследовательницу, японку Хигути Вакабу, на 15,45 балла.

В танцах на льду выступят Виктория Синицина и Никита Кацалапов. По результатам ритм-танца они расположились на второй строчке, уступив только американским спортсменам.

В соревнованиях пар Россию представят Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они также занимают предварительную вторую ступень, уступая хозяевам турнира.

В общем зачете командного первенства Россия лидирует с 45 очками, на три балла опережая американцев. Также борьбу за медали продолжат сборные Японии, Канады и Китая.

Действующими чемпионами в этом виде программы являются канадские спортсмены. В 2018 году россияне стали вторыми.

Ранее Катарина Гербольдт назвала высокими шансы российских фигуристов на золото в командном турнире.