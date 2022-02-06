Тренер сборной Норвегии прокомментировал большой проигрыш Клебо

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум рассказал, что после роста отставания Клебо от лидеров, он уже стал беречь силы на следующую гонку.

«Он, конечно, разочарован, и ему четко сказали, чтобы он начал сосредотачиваться на спринте. Я не просил Клебо притормозить. Но во время второго круга коньковой части скиатлона напомнил ему о спринте. Хотя он уже начинал сбавлять темп. Шанс побороться за медаль здесь он упустил, а через два дня его ждет очень важный день», — приводит слова Носсума TV2.

Напомним, что сегодня Клебо стал 40-м в мужском скиатлоне. Это худший результат норвежских лыжников в этой гонке.

Победителем стал россиянин Александр Большунов. Он выиграл у Клебо порядка девяти минут. Серебряная медаль также в активе российского лыжника Дениса Спицова. Тройку призеров замкнул финн Иво Нисканен.

Следующая гонка у мужчин, спринт свободным стилем, пройдет 8 февраля.

На данный момент Россия лидирует в медальном зачете на Олимпиаде в Пекине. В активе россиян уже одна золотая, две серебряных и столько же бронзовых медалей.

Ранее Сергей Турышев прокомментировал поведение норвежцев во время мужского скиатлона на Олимпийских играх в Пекине, заявив, что на них не было лица.