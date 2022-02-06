Норвежский лыжник объяснил неудачное выступление национальной команды

Лыжник сборной Норвегии Пол Голберг порассуждал о возможных причинах неудачного выступления своих партнеров по национальной команде в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине.

«Трудно сказать, насколько сильно на нас повлияла эта коронавирусная драма. Мы люди, и, к сожалению, через уши попадает информация, которая в той или иной степени оказывает на нас влияние. Вероятно, произошла некая утечка энергии», — передает слова Голберга ABC Nyheter.

Сегодня победителем гонки стал россиянин Александр Большунов. Его отрыв от завоевавшего серебряную медаль Дениса Спицова составил 1 минуту и 11 секунд. Третьим стал финн Иво Нисканен.

Главный конкурент Большунова, Йоханнес Клебо, финишировал на 40-м месте. Он проиграл россиянину порядка девяти минут и стал худшим из норвежских лыжников.

Следующая гонка у мужчин, спринт свободным стилем, пройдет 8 февраля.

На данный момент Россия лидирует в медальном зачете на Олимпиаде в Пекине. В активе россиян уже одна золотая, две серебряных и столько же бронзовых медалей.

Олимпиада завершится 20 февраля.

Ранее Алексей Петухов объяснил победу Большунова в скиатлоне на Олимпиаде.