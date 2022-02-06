Легков: Большунов — просто лучший, поздравляю всю страну с золотом Олимпиады

Олимпийский чемпион-2014 в лыжных гонках Александр Легков высказался о первом российском золоте на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.

Его завоевал в скиатлоне Александр Большунов, а Денис Спицов стал вторым. Легков подчеркнул, что атлеты отлично выступили на непростой трассе.

«Всю страну поздравляю с первым и вторым местом. Дистанция непростая, тяжелые подъемы. Поздравляю и Александра Большунова, и Дениса Спицова, которые показали, на что способны российские спортсмены. Самое главное, видно, что дистанция, трасса и место нам подходят — будем надеяться, что другие парни к ним подтянутся.

Всех поздравляю с олимпийским золотом и серебром. Ну а Александр Большунов – просто лучший наш спортсмен, который выиграл все турниры и стал олимпийским чемпионом», — сказал Легков «Газете.Ru».

Медали Большунова и Спицова – вторая и третья для россиян в лыжных гонках. Накануне серебряным призером пекинской Олимпиады в скиатлоне стала Наталья Непряева.

Ранее стал известен состав женской сборной России по биатлону на индивидуальную гонку в рамках Олимпийских игр — 2022 в Пекине.