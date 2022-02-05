Российская лыжница обратилась к болельщикам после неудачи в скиатлоне на ОИ

Российская лыжница Юлия Ступак в своем Instagram поделилась эмоциями после неудачной гонки на Олимпиаде в Пекине.

«Я, наверное, должна что-то сказать…Удивительно, насколько сильно спортсмен любит свое дело, но настолько же сильно оно может его ранить и принести много сложностей. И в тоже время спорт поднимает меня до небес. Всем спасибо за поддержку. Сегодня я стала еще сильнее», — написала Ступак.

Сегодня российская лыжница финишировала на 24-м месте в скиатлоне. Это результат стал худшим среди россиянок. После этого спортсменка намекнула на завершение карьеры.

Победительницей гонки стала норвежка Терезе Йохауг, серебро завоевала россиянка Наталья Непряева, которая на финише оказалась сильнее австрийской лыжницы Терезы Штадлобер — у нее бронза.

Следующим стартом для лыжниц будет спринт свободным стилем, который пройдет 8 февраля. Начало гонки в 11.00 по московскому времени.

В этом сезоне лучшим результатом в индивидуальных гонках для Ступак стало седьмое место в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира. На прошлых Олимпийских играх в Пхенчхане россиянка завоевала две бронзовые медали – в женской эстафете и спринте классическим стилем.

Ранее Елена Вяльбе отреагировала на слова Ступак о завершении карьеры.