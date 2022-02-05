Губерниев о бронзе российских биатлонистов: гонка просто шик

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев назвал великим достижением бронзовые медали сборной России по биатлону в смешанной эстафете. Его слова передает «Чемпионат».

«Гонка просто шик! Великое достижение России. Бронза — потрясающий успех! Биатлонные боги сегодня подарили потрясающую гонку. Я очень надеялся на медали, и мы их сегодня взяли», — сказал Губерниев.

Принимали участие в эстафете со стороны национальной команды Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Победителями гонки стали норвежские биатлонисты. Серебро у французов.

Отметим, что на последнем этапе сборная России занимала первое место, но на самом финише Латыпов упустил золото.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Церемония открытия Игр состоялась 4 февраля в столице Китая. Россияне вышли на арену под 46-м номером. Знаменосцами российской команды стали Вадим Шипачев (хоккей) и Ольга Фаткулина (конькобежный спорт).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Губерниев высказался об украинских болельщиках, которые присутствовали на матче 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу против России.