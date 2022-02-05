Завоевавшая серебро на Играх Непряева рассказала о заметенной лыжне и тяжелой погоде

Российская лыжница Наталья Непряева в эфире «Матч ТВ» поделилась эмоциями после завоевания серебряной медали в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине.

«Была заметена лыжня. Очень много шли именно рядом с лыжней, очень тяжёлая погода, очень холодно. Особенно классикой. Но, как говорится, все в равных условиях. Я настраивалась просто выдать максимум, я ничего не загадывала перед этой гонкой. Я рада, что у меня всё получилось, и я пока ещё даже не осознаю, но я безумно рада», — сказала Непряева.

Напомним, золотой медали удостоилась норвежка Терезе Йохауг. Бронза у австрийской лыжницы Терезы Штадлобер.

Отметим, что Россию в гонке также представили Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Анастасия Рыгалина.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Церемония открытия Игр состоялась 4 февраля в столице Китая. Россияне вышли на арену под 46-м номером. Знаменосцами российской команды стали Вадим Шипачев (хоккей) и Ольга Фаткулина (конькобежный спорт).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал серебро Непряевой.