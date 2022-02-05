Великова назвала фигуристку, которая принесет России недостающие очки на ОИ-2022

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Людмила Великова высказалась о перспективах российских фигуристов в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Ее слова передает «РБ Спорт».

«Валиева обязана принести нам недостающие очки. Она прекрасно катает свою программу и должна быть первой, в этом нет сомнения. Выступления Кондратюка? Тот уровень, который он показал сегодня, это еще не предел. Два прыжка он сделал на зубах, но устоял. Вообще, это его первые большие соревнования, и считаю, что он выступил хорошо. Японец и американец уже матерые ребята, поэтому Кондратюку с ними пока сложно тягаться», — сказала Великова.

Церемония открытия Игр состоялась 4 февраля в столице Китая. Россияне вышли на арену под 46-м номером. Знаменосцами российской команды стали Вадим Шипачев (хоккей) и Ольга Фаткулина (конькобежный спорт).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Александра Трусова допустила ошибку на тройном лутце во время тренировки короткой программы на Олимпиаде.